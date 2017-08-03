«В течение 16 часов вы ничего не должны делать, ни ходить в туалет, ни передвигаться»: видео

«Люди с инвалидностью тоже с большим удовольствием отправились бы на отдых, но ни дома отдыха в Армении, ни международный транспорт не приспособлены для инвалидов-колясочников», – подобную обеспокоенность вчера в Пресс-клубе «Энаран» высказал руководитель общественной организации «Унисон» Армен Алавердян. По его словам, единственный транспорт, который доступен для людей, пользующихся инвалидной коляской, на котором они могли бы, по крайней мере, отправиться хотя бы на отдых на морское побережье Грузии, это поезд, который, однако, внутри не приспособлен: «Не можешь ни передвигаться, ни сходить в туалет, все 16 часов ничего не должен делать». По его словам, только в Джермуке есть брендовая гостиница, которая полностью обустроена, но она является довольно дорогим удовольствием, и не по карману людям с ограниченными возможностями.

Мы семь лет назад ратифицировали конвенция о правах инвалидов, но за эти годы, по словам Алавердяна, в этой сфере серьезных сдвигов мы не зафиксировали. Кроме того, по его словам, несколько месяцев назад с легкой руки правительства в нашей стране значительно сократилось число людей с ограниченными возможностями. Комиссия по медико-социальной экспертизе, которая занимается определением степени инвалидности, лишила ряд граждан категории инвалидности, оставив из 210 тысяч всего 200 тысяч человек. «Что стало с этими людьми?», – задается вопросом Армен Алавердян.

На этот его вопрос представитель указанной комиссии пояснил, что в основном была пересмотрена третья категория.

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По словам Армена Алавердяна, сегодня останется нерешенным также вопрос удобных инвалидных колясок, предоставляемых государством. Коляски предоставляются раз в три года, но, по словам г-на Алавердяна, они являются стандартными и для многих неудобны. Вместо этого г-н Алавердян предлагает предоставлять сертификат на соответствующую сумму для коляски, чтобы человек, при желании, мог добавить к этой сумме свои средства и мог приобрести для себя более удобную коляску.

Касаясь вопросов образования, г-н Алавердян сказал, что по инклюзивным школам Армения лидирует среди стран СНГ, но существует целый ряд нерешенных вопросов, связанных с качеством образования, которые влияют на возможность получить хорошее образование.