Дорожная полиция проявляет дискриминационный подход 

Из госбюджета РА ежегодно выделяются миллионы на реформирование администрирования в той или иной государственной системе, облегчения дел граждан, доведения до минимума бумажной волокиты. Казалось бы, на фоне этих реформ те проблемы, которые периодически озвучиваются, должны получать оперативное решение, что исходит не только из интересов наших граждан, но и госбюджета.

Последние годы в число реформируемых структур вошла и Дорожная полиция. Здесь сменяются начальники, происходят системные изменения, однако ведомство все равно осуществляет неэффективные расходы.

28 июня нынешнего года профессор факультета экономики и управления ЕГУ Саргис Кантарджян по электронной почте получает уведомление, что оштрафован за неправильную парковку машины на таком-то участке дороги. Спустя два дня в банке выплачивает штраф в размере 5000 драмов. Спустя почти месяц, 24 июля профессор получает конверт по почте, где дорожная полиция (ДП) предупреждает гражданина о штрафе за вышеупомянутое нарушение. Гражданин Кантарджян вынужденно звонит в ДП и уведомляет, что штраф давно выплачен. Кроме этого, пишет заявление ответственным лицам Дорожной полиции по поводу штрафа.

Спустя несколько дней за то же нарушение профессор вновь штрафуется и по электронной почте уже 13 июля вновь получает письмо. На этот раз, спустя два дня, гражданин Кантарджян оплачивает штраф, однако через две-три недели получает по почте в конверте уведомление о том же штрафе.

«То есть, в этом учреждении правая рука не ведает, что творит левая. Я 10 июля написал им письмо. Если бы они прочитали это письмо, то не написали бы этого», – в беседе с «Аравот» делится Саргис Кантарджян.

По его словам, в воскресные дни место для парковки машин факультета экономики и управления ЕГУ по адресу Абовяна, 52 бывает закрыто, и поскольку он работает и в нерабочие дни, бывает вынужден парковать машину напротив здания филиала. Именно за парковку в этом месте его дважды оштрафовали на 5000 драмов, обосновав штраф тем, что транспортное средство было припарковано не параллельно проезжей части.

Господин Кантарджян признает, что нарушил закон, но чувствует себя оскорбленным, когда ДП проявляет дискриминационное отношение. Дело в том, что выше упомянутого участка дороги, примерно на 100 метров в сторону Абовянского сквера, где находится поликлиника полиции, точно так же паркуют автомобили, в числе которых часто бывают машины, принадлежащие полицейским, в том числе и сотрудников поликлиники. Однако полиция делает вид, что не замечает этого, несмотря на то, что это аналогичное нарушение.

Этот вопрос господин Кантарджян примерно 20 дней назад адресовал руководству ДП письменно и спросил по телефону. Однако, как говорится, это словно глас вопиющего в пустыне: ответа он не получил ни на свое письмо, ни должностное лицо Дорожной полиции сумело ему что-то внятно объяснить, когда он устно спросил по телефону.

«Спрашиваю, за что оштрафовали меня? Чиновник полиции отвечает – вы остановились под углом, не видите, и в случае заднего хода вас может ударить машина, едущая снизу. Говорю: разве машины ваших поликлиник не тем же самым образом выезжают, почему им разрешается? Ответа нет. На мое письмо тоже нет ответа, но за это время успели напомнить мне, что я им должен, несмотря на то, что штраф я закрыл», – говорит в беседе с нами господин Кантарджян.

Согласно ему, несколько раз он штрафовался на неперегруженной улице – за пересечение сплошной линии. Последний раз он был оштрафован за пересечение белой линии на перекрестке Баграмян-Московян. «За пересечение линии – 5 тысяч драмов. На пустом месте зарабатывают деньги. Говорили, будут подходить выборочно, но, фактически, никаких изменений не было, размер штрафа за это нарушение может быть 1000 драмов или 2000 драмов, тем более что вокруг было пусто, не было ни одной машины».

Вместо того, чтобы после того, как Саргис Кантарджян указал Дорожной полции на ошибку, когда пожаловался руководству ведомства, они исправили ошибку, применили такой «трюк», чтобы поймать водителей в ловушку.

Как отметил наш собеседник, один раз он был оштрафован и в Джрвеже. Речь идет о том выезде из Джрвежа, где находится перекресток, и одна улица ведет в сторону Гарни, а другая в Дзорахпюр. Саргис Кантарджян двигался со скоростью 74 километров в час, за что и был оштрафован. Другими словами, по данным Дорожной полиции, гражданин Кантарджян превысил скорость на 4 километра, в то время как там установлена допустимая скорость до 70 километров. Хотя на карте этот участок отмечен как М-14, что свидетельствует о том, что это больше не жилая местность, и не имеет отношения к Джрвежу, в акте, однако, отмечено, что это улица Антона Кочиняна, и могло быть задействовано ограничение скорости. После поступившего сигнала Дорожная полиция на следующий же день переместила дорожный знак на то место, где Кантарджян был оштрафован за это нарушение: «Для того чтобы и этот отрезок стал частью улицы Антона Кочиняна, тогда как Джрвеж заканчивается в ином месте».

Лусине БУДАГЯН

Газета «Аравот»

01.08.2017г