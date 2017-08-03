Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 09:45 | Август 3 2017
09:45 | Август 3 2017

Спецпрокурор по расследованию вмешательства России в выборы в США Роберт Мюллер расширяет свою команду

Спецпрокурор по расследованию вмешательства России в выборы в США Роберт Мюллер расширяет свою команду

Бывший высокопоставленный сотрудник министерства юстиции США Грег Андрес присоединился к команде, собранной специальным прокурором Робертом Мюллером для проведения расследования о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года и возможных связей между членами предвыборного штаба Дональда Трампа и Кремлем, передает Голос Америки.

Андрес станет 16-м по счету юристом в следственной группе, созданной экс-директором ФБР.

В министерстве юстиции он занимал должность заместителя начальника криминального управления. После ухода с госслужбы работал адвокатом в нью-йоркской фирме Davis Polk & Wardwell, и специализировался на финансовых преступлениях.

Фото – Голос Америки

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда