Спецпрокурор по расследованию вмешательства России в выборы в США Роберт Мюллер расширяет свою команду

Бывший высокопоставленный сотрудник министерства юстиции США Грег Андрес присоединился к команде, собранной специальным прокурором Робертом Мюллером для проведения расследования о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года и возможных связей между членами предвыборного штаба Дональда Трампа и Кремлем, передает Голос Америки.

Андрес станет 16-м по счету юристом в следственной группе, созданной экс-директором ФБР.

В министерстве юстиции он занимал должность заместителя начальника криминального управления. После ухода с госслужбы работал адвокатом в нью-йоркской фирме Davis Polk & Wardwell, и специализировался на финансовых преступлениях.

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