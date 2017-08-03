The Times: нефтяные гиганты BP и Shell готовятся к революции – на автозаправках будут заряжать электромобили

Один из крупнейших поставщиков бензина и дизельного топлива в Британии компания BP сообщила о планах установить на своих автозаправках станции для зарядки электромобилей, пишет Times. Публикацию цитирует Русская служба ВВС в обзоре британской прессы

ВР подтвердила, что ведет переговоры с производителями об установке таких станций в течение ближайших лет.

Один из ее основных конкурентов компания Shell уже начала реализацию пилотной схемы зарядных станций на автозаправках в Британии и Нидерландах.

Эти решения приняты всего через несколько недель после обнародования правительством планов, согласно которым владельцы автозаправок будут обязаны устанавливать у себя зарядные станции для электромобилей.

Правительство также намерено резко увеличить количество стоянок перед автозаправками вдоль основных магистралей, на которых будут устанавливаться зарядные станции.

Однако, как пишет Times, остаются опасения, что крупнейшие продавцы бензина и солярки пока не готовы наступить на горло собственной песне и медлят с установкой этих станций, опасаясь падения продаж традиционного топлива.

Интернет-сервис Zap Map, следящий за развитием сети зарядных станций в Британии, утверждает, что на сегодня в стране лишь около дюжины автозаправок оборудованы станциями для зарядки электромобилей.

Подавляющее большинство таких станций установлены просто на обочинах дорог, на парковках у универсамов, на сервисных станциях и в прочих подобных местах.

Глава ВР Боб Дадли утверждает, что компания ведет переговоры об установке зарядных станций на 17 тысячах своих автозаправок.

В этом году в Британии, по оценкам, будет продано около 100 тысяч электромобилей. Это менее 5% авторынка. Большинство населения по-прежнему предпочитает бензиновые и дизельные двигатели.

Но ВР предсказывает, что количество электромобилей начнет быстро расти в ближайшие годы, и к 2035 году их общее число в мире достигнет 100 миллионов.

Тем временем, как сообщает Times, американская компания Alphabet, которой принадлежит Google, разрабатывает принципиально новую батарею на основе соли и антифриза.

Батарея призвана решить проблему консервации электроэнергии, получаемой от возобновляемых источников, а также проблему потери большой части вырабатываемой электроэнергии из-за периодического временного несоответствия между спросом и предложением в электросетях.

Эта проблема может усугубиться с появлением большого числа электромобилей.

Батарея разработана лауреатом Нобелевской премии физиком Робертом Лафлином, работающим в Стэндфордском университете.

Разработчики, участвующие в этом проекте, утверждают, что батарея на основе соли и антифриза может стать в несколько раз более дешевой по сравнению с другими способами консервации энергии.

Кроме того, она может заряжаться и разряжаться тысячи раз и сохранять свои свойства в течение 40 лет.