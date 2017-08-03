Майк Пенс – лидерам Балканских стран: США заставят Россию поплатиться за свои действия

Вице-президент США Майк Пенс вчера 2 августа заявил лидерам Западных Балкан, что Соединенные Штаты заставят Россию поплатиться за свои действия. “Мы должны быть решительными и бескомпромиссными перед лицом агрессии из непредсказуемой страны, которая бросает тень с Востока”, – сказал Пенс 2 августа на саммите Адриатической хартии в Черногории, передает Радио Свобода.

Вице-президент США Майк Пенс, находясь с визитом в Подгорице, обвинил Россию в дестабилизации Балкан и попытке организации насильственного переворота в Черногории в 2016 году.

По его словам, во время парламентских выборов в Черногории в октябре прошлого года “московские агенты пытались помешать голосованию, напасть на парламент и даже убить премьера”.

Пенс стал самым высокопоставленным иностранным представителем, официально обвинившим Россию в причастности к попытке государственного переворота в Черногории и намерении убить ее лидера. В последние месяцы сообщалось, что американские и британские спецслужбы помогли черногорским властям расследовать этот заговор. В июле в Черногории открылся судебный процесс по этому делу, однако почти сразу он был отложен до сентября. По этому делу проходят 25 граждан, включая двоих россиян – Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, которых черногорские власти объявили в розыск.

“Россия продолжает стремиться к насильственному изменению международных границ, и здесь, на Западных Балканах, Россия пыталась дестабилизировать регион, подорвать ваши демократии и разделить вас друг от друга и с остальной Европой”, – сказал Пенс. “Соединенные Штаты Америки отвергают любые попытки применения силы, угроз или запугивания в этом регионе или за его пределами”, – добавил он. “Западные Балканы имеют право выбирать свое будущее сами”, – сказал он.

На встрече в Подгорице также присутствовали главы государств и правительств Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Косова, Македонии, Черногории, Сербии и Словении.

Пенс, который начал свою поездку по Европе в Эстонии 30 июля, пытается успокоить союзников, взволнованных агрессией России на Украине и в Грузии, а также ее попытками предотвратить вступление Черногории в НАТО. Москва отвергает обвинения. При посещении Тбилиси 1 августа Пенс подтвердил поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Грузии.

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Фото – Радио Свобода