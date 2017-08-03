Гранты для Aрмянской АЭС: крупнейшие доноры – США и ЕС, а не Россия

«Союз информированных граждан» продолжает представлять серию публикаций о предоставленных государственным органам Армении иностранных грантах. На этот раз мы обратимся к поддержке, предоставленной Армянской атомной электростанции (АЭС).

Проблемы безопасности АЭС выявляются Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках регулярно проводимых миссий. Для заполнения наличествующего дефицита уровня безопасности Армянской АЭС разработаны и с 1995 года проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности.

Таким образом, с 1995 года и по сей день поддержка стран-доноров, направленная на повышение уровня безопасности Армянской АЭС, в общей сложности составила около 160 млн долларов. 65 млн из этой суммы предоставили США, 55 млн – ЕС, 8 млн – РФ, 7 млн – МАГАТЭ и 25 млн – другие государства,

Кроме этих 160 млн долларов в рамках сотрудничества РА-РФ осуществляются работы по продлению срока эксплуатации 2-го энергоблока Армянской АЭС посредством предоставленного Российской Федерацией экспортного кредита в 270 млн долларов и гранта в размере 30 млн долларов. Российская сторона передала армянской стороне имущество на 30 млн с условием взять у РФ имущество в кредит на 270 млн.

Таким образом, получается, что из безвозмездно предоставленных атомной электростанции грантов 34% были предоставлены США, 29% – ЕС, 20% – Россией и оставшиеся 17% – МАГАТЭ и другими странами.

Получается, что несмотря на то, что в течение этих лет Армянская АЭС получала наибольшую поддержку от США и ЕС, но все хорошо осведомлены лишь о российском гранте и кредите, а информация об остальной безвозмездной поддержке не получила широкого распространения.

Татевик Варданян

«Союз информированных граждан»