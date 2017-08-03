Что мешает сосредоточиться?

Я не могу обосновать сказанное чисто с научной точки зрения, но мне кажется, что одним из важных предусловий для того чтобы человек был успешным, востребованным и самодостаточным, является умение сосредоточить внимание на той работе, которую он выполняет в данный момент. Необязательно, чтобы это была интеллектуальная деятельность, скажем, чтение книги (к этому мы еще вернемся). Есть много более простые, повседневные дела.

Если вы едите, сосредоточившись на пище, то это будет больше способствовать вашему здоровью, чем «отрешенно», не вникая жевать и проглатывать еду. Неслучайно, что последователи любой религии молятся перед едой и, в частности, благодарят Бога за ниспосланные блага. Мы, к примеру, говорим: «Ешьте с миром еду, которую приготовил для нас Господь. Да будут благословен этот дар Божий». Обратите внимание – с миром.

Но разве не любая работа требует концентрации – приготовить обед, помыть посуду, общаться с друзьями, колоть дрова, поливать деревья, смотреть фильм, ходить, дышать. Не говоря уже о профессиональных обязанностях. Думаю, что в этом и многих других случаях только при сконцентрированном отношении можно получать удовольствие от жизни.

Что мешает нам сосредоточиться на конкретном деле? Конечно же, различные «внешние» и «внутренние» факторы. Но сегодня, особенно интернет. Нас поразила болезнь каждую секунду находиться «в контакте». Многие не могут жить даже 5 или 10 минут «вне связи», вероятно, думая, что они пропустят что-то важное. Часто это «главное» – фотография, сделанная какой-нибудь девушкой в кафе, которой она сообщает миру, какую пиццу она есть в данный момент. Или, как часто бывает в моем случае, быть в курсе, кто и как на этот раз ужалил меня в Фейсбук или на сайте Aravot.am. Конечно, это глупость с моей стороны читать подобные комментарии, и верх глупости отвечать на них. Но признаюсь, что порой делаю и то, и другое.

Просмотр фотографии пиццы в кафе и ознакомление с жалящими комментариями – в равной степени «обоснованные» причины для вхождения в интернет по 30-40 раз в день у себя дома, на работе, в общественном транспорте, кафе, при общении с друзьями и даже в туалете. Конечно, есть миллионы других «обоснованных» причин, почему люди ежедневно «отрешенно поглатывают» сотни заголовков и «первые строчки», и зачастую делают о них поспешные суждения.

Как поступить? Сразу отказаться от этого «наркотика» трудно. Но есть проверенные способы. Во-первых, зафиксировать, сколько часов вы проводите в Фейсбук, так же, как ведется счет выкуренным сигаретам. Во-вторых, каждый день на какое-то время брать книгу или газету и медленно, углубляясь в содержание, читать текст хотя бы в течение пяти минут. Сегодня такое упражнение по концентрации внимания почти равно героизму.