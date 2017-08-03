Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии: погибли две туристки из России, 60 человек ранены

Две туристки из России погибли в результате взрывов на складе боеприпасов МО самопровозглашенной республики Абхазии в селе Приморское Гудаутского района 2 августа, сообщили в МЧС республики. Об этом передает NEWSru.com.

“Три женщины в момент взрывов находились на конной прогулке в окрестностях склада боеприпасов”, – рассказал журналистам пресс-секретарь ведомства Мизан Ломия. По его словам, тела двух погибших женщин спасатели нашли утром 3 августа, передает “Интерфакс” . “Это жительницы Санкт-Петербурга – Елена Полякова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения”, – уточнил Ломия.

“Третья женщина, Людмила Дмитриевна 1954 года рождения из Подольска, которая была вместе с ними, с переломом руки доставлена в больницу”, – цитирует его ТАСС. “Владельцы частной гостиницы, где они остановились, подтвердили, что эти три женщины не вернулись вчера в гостиницу”, – добавил Ломия.

Тела двух жертв ЧП, погибших от осколочных ранений во время взрывов, нашли недалеко от места происшествия, передает ТАСС со ссылкой на МВД республики. В ведомстве отметили, что туристки, вероятно, погибли при первых взрывах, когда возвращались с водопада, расположенного выше склада.

Также в результате взрывов ранения получили до 60 человек, 28 из них госпитализированы.