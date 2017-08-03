Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:46 | Август 3 2017
15:46 | Август 3 2017

Гроссмейстер Левон Аронян начал выступление в супертурнире на «Кубок Синкфилда» с победы: видео

Гроссмейстер Левон Аронян начал выступление в супертурнире на «Кубок Синкфилда» с победы: видео

В американском Сент-Луисе сегодня начался третий этап серии Grand Chess Tour – супертурнир на «Кубок Синкфилда», в котором в числе десяти сильнейших гроссмейстеров мира участвует и Левон Аронян.

Общий призовой фонд составляет 300 тысяч долларов, из которых 75 тысяч долларов достанутся победителю, а самые удачливые участники получат по 15 тысяч каждый.

В первом туре Левон Аронян белыми фигурами победил представителя России Яна Непомнящего и вместе с Вашье-Лагравом и Сергеем Карякиным возглавил турнирную таблицу.

Фото – Chess24

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Рубрики: Спорт

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