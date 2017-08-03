Кровавый инцидент в селе Шамирам: новые подробности от Следственного комитета

В результате крупномасштабных следственных и процессуальных действий, предпринятых по уголовному делу, расследуемому Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении, установлены ряд обстоятельств убийства, совершенного в селе Шамирам Арагацотнской области, и мотив преступления. Один человек объявлен в розыск, еще один – задержан.

Как сообщает пресс-служба СК Армении, предварительным следствием добыты фактические данные об имевшем место 1 августа 2017 года инциденте с четырьмя погибшими, установлена личность предполагаемого преступника: им оказался Телман Калашян (1967 года рождения).

«В частности, 1 августа 2017 года, около 09:30, житель Арагацотнской области Т. Калашян провел телефонный разговор со своим родственником, требуя вернуть сумму, переданную в долг родственникам последнего, но беседа переросла в ссору.

Затем Т. Калашян, узнав о том, что его родственник, а также родственники и друзья последнего находятся в ритуальном зале, расположенном близ кладбища в селе Шамирам, на автомобиле марки «VAZ 21214» приехал в указанное место.

Согласно добытым следствием данным, Т. Калашян ворвался в зал, озвучивая ругательства, а затем из имеющегося при нем оружия открыл стрельбу по находившимся в помещении людям, вследствие чего 4 человека погибли, еще 7 – получили телесные повреждения различной степени тяжести.

После осуществления преступного замысла Т. Калашян на своей машине скрылся с места происшествия, после чего один из присутствующих в зале на своем личном автомобиле преследовал Т. Калашяна с тем, чтобы предотвратить побег последнего и задержать его. Следствием установлено, что очевидец догнал его на подступах к селу Шамирам и врезался передней частью автомобиля в машину марки «VAZ 21214», за рулем которого находился Т. Калашян. От удара указанный автомобиль вылетел с проезжей части дороги в близлежащее поле и из-за возникшей неисправности заглох.

Согласно добытым следствием данным, Т. Калашян с оружием в руках вышел из машины и открыл стрельбу по преследователю. Однако последнему удалось увернуться. Затем дядя Т. Калашяна на другом автомобиле поехал к Т. Калашяну, и они вместе обратились в бегство.

По совокупности добытых доказательств следователь принял решение о привлечении Т. Калашяна в качестве обвиняемого по пунктам 1 и 6 части 2 статьи 104, части 1 статьи 235 и части 1 статьи 34-104 Уголовного кодекса РА. Он объявлен в розыск. Его дядя задержан по подозрению в сокрытии преступления», – говорится в сообщении.