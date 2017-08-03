В налогах на землю и поливную воду будут сделаны уступки, а за семена денег брать не будут

Премьер-министр Карен Карапетян, напомнив сегодня на заседании правительства об отданных ранее распоряжениях по поводу оценки ущерба и поиска решений для пострадавших от града общин, сообщил, что правительство рассматривает возможные варианты государственной поддержки не только понесшим урон от града хозяйствам, но и сельским общинам, серьезно пострадавшим в течение года от заморозков и селей, а также виноградарям.

Премьер-министр поручил министрам сельского хозяйства и территориального управления и развития, председателю госкомитета водного хозяйства и губернаторам в месячный срок принять необходимые меры, с целью изыскать возможности для уступок в налогах на землю и поливную воду, списать с фермеров и пострадавших от стихийных бедствий на 80-100 процентов виноградарей суммы за приобретенные в рамках государственной поддержки семена, согласно представленным заявкам.