Дело по «Зибиликсу» закрыто: ССС

В Специальной следственной службе (ССС) сегодня Радио Азатутюн сообщили, что уголовное дело, возбужденное в связи с материалами, получившими название «Зибиликс», закрыто по причине отсутствия состава преступления.

В ССС также сообщили, что основания для закрытия дела направлены обратившейся стороне.

Напомним блок «Елк» («Выход») представил в правоохранительные органы сообщение «о преступлении», приложив к нему найденные в мусорных баках скандальные документы, которые, по утверждению оппозиционного блока, свидетельствуют о том, что на выборах в Совет старейшин Еревана 14 мая со стороны правящей Республиканской партии Армении (РПА) раздача избирательных взяток носила скоординированный и централизованный характер. В частности, как заявил блок «Елк», в этих документах содержатся списки избирателей, соответствующие отметки о суммах денег, об оказании услуг по конкретным адресам, а также инструкции для членов избирательного штаба РПА по организации процесса передачи денег гражданам.

Отметим, что эти документы получили название «Зибиликс» от армянского слова «зибил», что означает «мусор».

Фото – Радио Азатутюн