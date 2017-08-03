Новая инициатива Трампа – сократить вдвое легальную иммиграцию в США в 1 млн человек в год

Президент США Дональд Трамп в среду вместе с двумя сенаторами-республиканцами анонсирует новый законопроект, нацеленный на ограничение легальной иммиграции, передает Голос Америки.

«Этот законодательный акт выражает наше сочувствие по отношению к борющимся американским семьям», – сказал Трамп. – Он ставит на первое место их нужды, и он ставит на первое место Америку».

Ранее в этом году сенаторы Том Коттон и Дэвид Пердью представили законопроект, призванный сократить количество легальных иммигрантов с 1 миллиона до 500 000 в год.

Законопроект также призывает ограничить допуск в страну родственников мигрантов, упразднить визовую лотерею и усложнить процесс получения «грин-карты», позволяющей жить и работать в стране.

Трамп дважды встретился с сенаторами, чтобы обсудить законопроект, нацеленный на выполнение одной из его главных задач в реформировании системы легальной иммиграции.

На прошлой неделе в ходе встречи с избирателями в штате Огайо Трамп рассказал, что законопроект затронет низкоквалифицированных мигрантов, и пояснил, что он будет основан на заслугах.

«Вместо сегодняшней системы миграции низкоквалифицированной рабочей силы, ужасной системы, при которой в страну может въехать кто угодно – люди, которые никогда не работали, преступники, – мы хотим ввести систему, основанную на заслугах, которая будет защищать трудящихся, наших трудящихся, наших налогоплательщиков, нашу экономику», – сказал Трамп.