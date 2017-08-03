Президент Косово заявляет о поддержке США в вопросе вступления в НАТО

Вице-президент США Майк Пенс пообещал устранить препятствия на пути к становлению Косово полноценным членом НАТО, сказал президент Косово Хашим Тачи после встречи с Пенсом 2 августа, в финальный день турне американского вице-президента по странам Восточной Европы. Об этом передает Радио Азатутюн.

Тачи написал в Facebook’e, что они провели «очень дружественную и конструктивную встречу», которая проходила в Черногории на полях саммита участников Адриатической хартии. Пенс, по словам Тачи, сказал, что Косово остается союзником США «безоговорочно в борьбе с любой формой экстремизма, радикализма и терроризма». Тачи добавил, что «американское лидерство является незаменимым для наших евроатлантических стремлений».

2 августа Пенс провел также встречу с новым премьер-министром Сербии Аной Брнабич, первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества во главе правительства этой консервативной страны. Офис Брнабич заявил, что она хотела бы заручиться поддержкой Пенса в вопросе вступления Сербии в Европейский союз. По сообщению офиса, в ходе встречи они обсудили вопросы региональной стабильности и двусторонние отношения.

В своем выступлении на саммите Пенс призвал лидеров западнобалканских стран преодолеть разногласия по мере продвижения к консолидации с ЕС и НАТО.

На снимке – участники регионального форума в столице Черногории Подгорице. 2 августа 2017 года (фото – Радио Азатутюн).