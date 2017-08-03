На юге Армении создается компания «Свободная экономическая зона Мегри»

Правительство Армении в ходе сегодняшнего заседания утвердило проект решения о создании ЗАО «Свободная экономическая зона Мегри», представленного министерством экономического развития и инвестиций.

Как указывает пресс-служба министерства, в 2017 году был дан старт работам по созданию СЭЗ в Сюникской области Армении – на территории, прилегающей к ИРИ.

Как отмечается, Армения, будучи членом ЕАЭС и имея право на льготную торговлю с ЕС, общую с Ираном границу, а также привлекательную инвестиционную и бизнес-среду, при наличии СЭЗ на границе с Ираном может представлять серьезный интерес для импортоориентированных бизнесменов, для использования торговых и логистических возможностей Армении, обусловленных ее географическим положением.

Создание СЭЗ будет проходить поэтапно. На первом этапе предусмотрено обустроить территорию, прилегающую к КПП Мегри, обеспечив основные производственные и складские территории, что позволит беспрепятственному движению к иранскому рынку.