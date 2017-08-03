Французский журналист арестован в Турции по обвинению в «поддержке терроризма»

Французский журналист Лу Бюро был арестован в юго-восточной части турецкой провинции Ширнак по обвинению в помощи и поддержке террористической организации. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Turkish Minute.

Французский журналист планировал поехать в курдский регион северного Ирака через пограничный проход Хабур. Турецкая полиция задержала его на иракской границе.

Во вторник, 1 августа, турецкий суд вынес постановление об аресте Бюро, обвинив его в помощи и поддержке террористической организации.

Бюро сейчас находится в тюрьме в городе Ширнак.

Напомним, в июне Турция депортировала французского фотожурналиста Матиаса Депардона, который провел месяц под стражей.

Освобождение Депардона стало возможным после того, как президент Франции Эммануэль Макрон лично попросил об этом турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По возвращении во Францию ​​журналист заявил, что такими действиями Анкара хочет послать “сильный сигнал” другим зарубежным журналистам, которые хотят поехать на юго-восток страны.

Как известно, Матиас Депардон был арестован в юго-восточной провинции Батман в начале мая. Его обвинили в пропаганде Курдской рабочей партии в социальных сетях.

Фото – Turkish Minute