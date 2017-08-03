Армянский вундеркинд на ереванской сцене

Его имя известно не только на родине – Мальте, но и во всем мире. Феноменальный подросток, играющий на фортепьяно с серьезностью, неприсущей его юному возрасту, выступает в лучших концертных залах по всему миру и покоряет даже самую взыскательную публику.

Армянин по происхождению, этот вундеркинд мира классической музыки, пианист Дмитрий Ишханов прошел долгий путь, увенчанный победами.

Ишханов родился в 2005 году. Начал проявлять интерес к музыке, пению и игре на фортепиано в возрасте 4 лет.

Дмитрий – лауреат многочисленных престижных конкурсов, таких как Международный конкурс молодых музыкальных талантов Rovere D’Oro (2-я премия), XXII Международный конкурс молодых пианистов Citta di Barletta (1-я премия), Международный конкурс пианистов Golden Key (1-й приз), XXV Международный конкурс молодых музыкантов Flame (1-й приз) и др. Он также участвовал в различных фестивалях, а в 2016 году представил Мальту на конкурсе молодых музыкантов «Евровидение», став самым молодым финалистом в истории конкурса.

Дмитрий с успехом выступал с концертами во Франции, Италии, Германии, Нидерландах, Дании, Швейцарии, Армении, России, США и других странах.

Многочисленные коллективы, такие как оркестр WDR, симфонический оркестр Duchi d’Acquaviva, а также Национальный филармонический и Молодежный оркестры Армении с радостью сотрудничают с солистом.

По мнению экспертов, пианист-профессионал виртуозно исполняет довольно серьезные и крупномасштабные произведения, представляя собственные интерпретации, выступая уверенно и бегло. Многие музыканты могут позавидовать такому таланту и технике исполнения! Лишь пальцы Дмитрия касаются клавиш, слушатель сразу же забывает, что исполнитель – 12-летний подросток.

Недавно юный виртуоз выступил в Ереване с совместным концертом с Государственным молодежным оркестром Армении во главе с дирижером Сергеем Смбатяном.

Молодой артист исполнил Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (Молодежный) известного русского композитора Дмитрия Кабалевского. Это один из трех концертов композитора (для скрипки и виолончели), написанных специально для молодых исполнителей. Уникальное произведение предоставляет молодому артисту возможность представить аудитории всю свою мощь, весь потенциал.

Пианист исполнил фортепианный концерт Кабалевского с характерной его игре зрелостью и утонченностью, наслаждаясь каждой нотой произведения. Бурные аплодисменты и изумленный зритель, требующий сыграть на бис – успех концерта более чем очевиден!

… Он полностью перерождается на сцене. Каждая нота молодого артиста обладает уникальной чувственностью. И эта чувственность делает его каждое исполнение незабываемым!

Арпи ГАБРИЕЛЯН

Газета “Аравот”

02.08.2017г