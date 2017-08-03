Армения предпринимает шаги по диверсификации безопасности

Важные посылы в связи с армяно-американским экономическим сотрудничеством

В условиях нового кризисного этапа в российско-американских отношениях в отношениях Армения-США, Армения-НАТО в последние недели произошли интересные события. Для экономического сотрудничества Армении и США существует большой потенциал, заявил недавно в Конгрессе представитель госсекретаря США. По его словам, вместо предоставления гуманитарной помощи, США хотят развивать с Арменией торгово-экономические отношения, передает «Голос Америки».

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Хефферн, который является одним из наиболее информированных людей об армяно-американском партнерстве и в 2011-2014 гг. был послом США в Армении, во время слушаний в Конгрессе, отвечая на вопрос конгрессмена Брэда Шермана, отметил, что армяно-американские экономические отношения содержат важнейший потенциал: «Мы хотим развить наши двухсторонние отношения, основанные на предоставлении помощи, до отношений, основанных на торговом сотрудничестве».

Представитель Госдепа добавил, что заключенный в мае 2015 года армяно-американский Договор о торговле и инвестициях уже способствует развитию торгово-экономических отношений между двумя государствами. В США наиболее перспективными считаются экономическое сотрудничество с Арменией в сфере ИТ-технологий и энергетики, сообщила конгрессменам представитель Агентства США по международному развитию Маргот Эллис: «Это те сферы, которые могут не только развивать евро-атлантическую интеграцию, но и предоставляют возможность американским компаниям вовлечься и развивать партнерство с Арменией».

Для развития армяно-американского экономического партнерства важную роль играет разработка и подписание договора об избежании двойного налогообложения между двумя государствами, уверен конгрессмен Брэд Шерман. Конгрессмен призвал представителей Госдепа убедить Министерство финансов США разработать налоговый договор с Арменией в первоочередном порядке: «Правительство Армении со своей стороны официально заявило, что готово начать разработку договора на основании американского образца».

Что касается двухстороннего налогового договора, то Министерство финансов ставит приоритет на одном критерия: будут ли американские компании иметь пользу от этого договора?» – отметил Джон Хефферн. «Уверяю вас, что они учитывают также мнение Госдепа, насколько это соответствует нашим национальным интересам, и я надеюсь услышать об этом от вас. Однако я знаю также, что услышу это и со стороны ряда крупных американских компаний».

С 2002 года Армении военная была предоставлена помощь в размере 50 миллионов долларов, а Нагорному Карабаху – гуманитарной помощи на 45 миллионов долларов

Кстати, конгрессмен Шерман коснулся также помощи, оказываемой США Нагорному Карабаху. «Давайте поговорим о программах по разминированию и программах помощи Арцаху, который ранее назывался Нагорно-Карабахской Республикой». Представитель Госдепартамента отметил, что за последние годы США предоставил Нагорному Карабаху и карабахскому народу 45 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи.

В конце июля в Армении находились группа представителей Национальной гвардии штата Канзас, к которым присоединились представителями военно-медицинского корпуса Вооруженных сил Великобритании и 6-го пехотного батальона британской армии. «Программы военного сотрудничества с Арменией успешно осуществляются и будут продолжены», – ответил во время встречи с журналистами в Ахуряне генерал-адъютант Национальной гвардии штата Канзас, генерал-майор Ли Тафанелли. «Мы достаточно широко сотрудничаем в военной области и это сотрудничество осуществляем совместно с Министерством обороны Армении», – сказал американский генерал, и добавил: «Мы сотрудничаем с Министерством обороны Армении в рамках программы штата. В течение года проводим 10-15 мероприятий в различных сферах, которые носят непрерывный характер и достаточно успешны. Мы планируем продолжать в таком же качестве».

Генерал встретился с министром обороны Армении Вигеном Саргсяном. Согласно официальному релизу, американская сторона выразила готовность продолжить в долгосрочном формате сотрудничество по программам обучения сержантов, оценке подразделений военной медицины и участвующих в международных миссиях миротворцев. Известно, что правительство Соединенных Штатов с 2002 года и по сей день предоставило Армении военной помощи почти на 50 миллионов долларов.

В течение месяца два учения НАТО с участием Республики Армения

В течение последнего одного месяца Армения участвовала в двух крупнейших учениях НАТО. В Румынии 11-20 июля прошли самые крупные в истории страны натовские учения «Saber Guardian 2017», в которых приняли участие около 25 тысяч военнослужащих из 23 стран. Управление осуществлялось Европейским командованием сухопутных сил США (USAREUR). Армения приняла участие в военных учениях стран-членов и партнеров НАТО, которые проходили в Румынии на полигоне Чинку. За учениями наблюдали президент Румынии Клаус Иоанис и глава Военного комитета НАТО генерала Петр Павел.

А 31 июля начались военные учения НАТО «Noble Partner 2017» в Грузии. Такие учения проводятся в Грузии в третий раз, в которых также принимает участие в первый раз и Армения. Учения «Noble Partner 2017» будет продолжаться до 12 августа. По сравнению с предыдущими учениями, нынешние являются самыми крупными. В них воввлечены около 2800 военнослужащих и 500 единиц военной техники, в том числе американские и германские танки, бронемашины и авиация.

В учениях «Noble Partner 2017» принимают участие пять стран-членов НАТО – США, Германия, Великобритания, Словения и Турция, а также три государства-партнера – Грузия, Украина и Армения. От Армении в учениях принимают участие 40 военнослужащих. Примечательно, что в учениях не участвует Азербайджан. Тогда как согласно информации, опубликованной три месяца назад, в списке стран, заявленных для участия в учениях НАТО в Грузии, был указан также и Азербайджан. По сообщению Министерства обороны Грузии, учения направлены на укрепление сотрудничества между НАТО и странами-партнерами, углубление регионального и многонационального сотрудничества, а также в целях укрепления обороноспособности Грузии.

Учения «Noble Partner 2017», как известно, проводятся в третий раз в Грузии. В первый раз, в 2015 году, в них участвовали грузинские и американские военные, в 2016 году к учениям присоединилась и Великобритания, использовалось американское вооружение – танки и бронетехника для пехоты. Следует отметить, что официальная Москва жестко раскритиковала прошлогодние учения. Накануне учений 2016 года МИД России назвала их провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки на Южном Кавказе.

Грузия – военный партнер США

Церемония открытия военных учений «Noble Partner 2017» состоялось 30 июля неподалеку от Тбилиси на военном аэродроме в Вазиани. На ней присутствовало руководство Грузии: премьер-министр, президент, спикер парламента, министр обороны страны. В церемонии открытия принял участие и выступил посол США в Грузии Ян Келли. Он отметил, что учения не направлены против какой-либо страны, а направлены на оказание помощи Грузии – поднять боеготовность собственной армии, подразделения которой участвуют в международных миссиях, в том числе и в Афганистане. «Так что, эти учения не знак, направленный против какой-либо страны», – сказал посол США в Грузии.

Самое примечательное событие в учениях «Noble Partner 2017» то, что они проходят в присутствии вице-президента США Майка Пенса, прибывшего с визитом в Грузию. Пенс прибыл в Грузию из Эстонии, где он подтвердил солидарность США с тремя балтийскими странами. В Таллинне вице-президент США подверг критике Россию, отметив, что «Кремль пытается изменить международные границы и расшатать основу демократических государств». Вице-президент США в Тбилиси заверил, что его страна поддерживает Грузию.

«Президент Дональд Трамп попросил меня передать добрые пожелания и сказать, что мы с вами. Мы считаем Грузию ключевым стратегическим партнером, поддерживаем вашу территориальную целостность и поддерживаем ваши усилия по вступлению в состав НАТО», – сказал Пенс в ходе встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Во время торжественного ужина в Тбилиси премьер-министр Квирикашвили сказал, что «в лице Грузии Соединенные Штаты имеют верного друга, геополитического союзника и стратегического партнера».

Учения «Noble Partner 2017» на Южном Кавказе – важнейший фактор стабильности, и им придает дополнительный блеск визит вице-президента США. Это действительно серьезный сигнал, прежде всего, России, что США все же имеют определенные интересы в нашем регионе. Участие в этих учениях являющейся членом ОДКБ и ЕАЭС Армении, в свою очередь, серьезный шаг в направлении диверсификации ее безопасности.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Подведение итога в номере от 3 августа 2017 г.

Газета «Аравот»

02.08.2017г