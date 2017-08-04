Парламент Армении признает и осудит геноцид езидов: видео

Езид по происхождению, депутат парламентской фракции РПА Рустам Махмудян осенью представит в парламент проект документа, осуждающего геноцид езидов. Об этом депутат сообщил вчера в Пресс-клубе «Постскриптум».

«Совершенное 3 августа 2014 года в отношении езидов на севере Ирака было классическим геноцидом. Еще три года назад террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ), которая организовала это преступление, предложила всем христианам покинуть территорию Ирака. Но назвав езидов не христианским, а языческим народом, посчитав их неверующими, ИГ поставил перед собой цель уничтожить езидов».

Напомним, что в результате преступления, совершенного 3 августа 2014 года на севере Ирака группировкой «Исламское государство» в отношении езидов, примерно 300 тысяч ездов стали беженцами, 4000 женщин пока еще находятся в рабстве. Точных данных о погибших не имеется.

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«Сейчас есть матери, жены – езидки, которые находятся в плену, в рабстве находятся примерно 4000 женщин. Относительно жертв точных данных нет, так как есть езиды, которые в данный момент, может быть, живут в горах, но они включены в список неизвестных жертв».

По мнению Рустама Махмудяна, преступление, совершенное в отношении езидов – стало следствием неосуждения Геноцида армян, совершенного 100 лет назад. Относительно международной реакции на преступление, совершенное в отношении езидов, выступающий сказал, что ООН совершенное в отношении езидов назвала как геноцид: «Бывший президент США осудил совершенное в отношении езидов, выразив свою готовность оказать поддержку езидам. Президент Армении Серж Саргсян с высокой трибуны ООН заявил, что произошедшее с езидами не что иное, как геноцид. Независимо от всего этого, ответ на этот вопрос, было это геноцидом, или нет, дают положения Конвенции ООН».