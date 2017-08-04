Правительство приняло решение о создании фонда «Цифровая Армения»

Правительство Армении в ходе вчерашнего заседания приняло решение о создании фонда «Цифровая Армения» и утверждении его устава, передает Радио Азатутюн.

Цель – повышение эффективности управления, обеспечение прозрачности и благоприятной бизнес-среды с использованием современных информационных технологий.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, создание фонда обусловлено необходимостью реализации цифровой повестки Армении, в частности, разработки новой цифровой стратегии, формирования единой цифровой среды во всех сферах управления, модернизации систем государственного управления и местного самоуправления и повышения уровня информационной безопасности, а также сокращения государственных расходов, упрощения администрирования, повышения отчетности, сокращения коррупционных рисков и пр..

«Это очень важный процесс. До становления данного фонда Центр стратегических инициатив должен продолжать работать с такими же темпами. А затем мы четко сформулируем формулы сотрудничества между центром и фондом», – отметил премьер-министр Армении Карен Карапетян.