Две медали и 6 место у сборной Армении в общекомандном зачете на чемпионате мира среди юниоров

В заключительный день Чемпионата мира по вольной борьбе среди юношей в финском городе Тампере сборная Армении завоевала одну бронзовую медаль.

Воспитанник старшего тренера Аветика Григоряна Арсен Арутюнян (55 кг), в поединке за третье место одержал убедительную победу со счетом 9: 0 над представляющим Германию Рамзаном Автаевым и завоевал бронзовую медаль.

А до этого серебряную медаль в весовой категории 50 кг в копилку сборной Армении принес Карен Зурабян (на фото). На Чемпионате мира по вольной борьбе среди юношей сборная Армения с 32 очками заняла шестое место.