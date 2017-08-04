Депутат Рустам Махмудян – о кровавых событиях в селе Шамирам

«Конечно, это больно, есть погибшие. Инцидент произошел между родственниками», – заявил вчера в Пресс-клубе «Постскриптум» член парламентской фракции РПА, представитель езидской общины Рустам Махмудян, комментируя недавние события в селе Шамирам.

Он считает предосудительным и недопустимым, что в СМИ данный случай приравняли к геноциду: «То, что случилось в селе Шамирам, представляло собой ужасную картину, не подобающую езидскому народу. Это связано с внутренними раздорами на основе межличностных отношений, но это не может быть квалифицировано как геноцид. Схожий случай несколько дней назад произошел и на Севане».

Расследованием этого случая занимаются сотрудники правоохранительных органов. Рустам Махмудян находится в постоянном контакте с органами, ведущими следствие, и уверен, что правоохранительные органы Армении сделают все на самом высоком уровне. Напомним, что 1 августа во время траурной церемонии в селе Шамирам Арагацотнского марза раздались выстрелы, в результате которых погибли 4 и ранены 7 человек.