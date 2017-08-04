ЕАЭС исключен из утвержденной Правительством Армении внешнеэкономической инициативы

Правительство Армении решило активизировать внешнеэкономическую политику, с этой целью выделив 14 стран, для оживления экономических отношений с которыми будет проводиться соответствующая работа. В этой инициативе, однако, никак не упоминается Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а в перечень выделенных стран из государств-членов ЕАЭС включена лишь Россия, передает Радио Азатутюн.

На вчерашнем заседании правительство утвердило список целевых стран, указанных в рамках развития внешнеэкономической политики Армении. В него входят Россия, США, Китай, Иран, Грузия, ОАЭ, Франция, Германия, Италия, Канада, Ливан, страны Бенилюкса.

«Проектом определяется перечень перспективных для Армении в экономическом плане стран-партнеров», – отмечается в решении правительства. Из этого перечня становится ясно, что правительство Армении считает более перспективным развитие экономических отношений с Люксембургом, Бельгией или Ливаном, чем со странами-членами ЕАЭС – Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном.

Для развития экономических связей правительство Армении, фактически, избрало шесть стран-членов Евросоюза и лишь одну страну-члена ЕАЭС. И это при том, что в 2013 году президент Армении принял неожиданное решение о вступлении Армении в инициированный Кремлем Таможенный союз, таким образом, отказавшись от подписания Соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, переговоры вокруг которого велись несколько лет.

Примечательно, что на вчерашнем заседании правительства никто не упомянул о ЕАЭС. Проект решения представлял заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян.

«Начальный перечень выделенных стран уже есть, он, конечно, не исчерпывающий, будет расширяться, им [избранным странам] будет уделяться особое внимание», – сказал Шаварш Кочарян.

На его слова отреагировал премьер-министр Карен Карапетян: «Я именно это имел в виду, мы разделили на группы по объемам, по нашим интересам и по перспективам».

Вчерашнее решение правительства предусматривает содействие экспорту в указанные 14 стран и увеличению объемов инвестиций, а также притока туристов из этих стран. В документе отмечается, что Министерство экономического развития и инвестиций предложило включить в список также Данию и Швецию, однако это предложение не было принято «с учетом ограниченности ресурсов посольств РА в этих странах». В то же время, МИД предположил рассмотреть вопрос этих скандинавских стран на следующем этапе.

После заседания правительства заместитель министра экономического развития и инвестиций Гарегин Мелконян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, означает ли вчерашнее решение правительства, что оно не считает экономическое сотрудничество в рамках ЕАЭС перспективным, сказал: «Выбор стран не обусловлен членством в ЕАЭС или других союзах. В дальнейшем этот список будет пополняться. Сейчас мы помимо высокоприоритетных стран также обсуждаем вопрос утверждения группы стран со средним приоритетом».

По данным Национальной статистической службы Армении, торговля Армении с четырьмя странами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном) в 2016 году составила 1 млрд 401 млн долларов или 27,6% всей внешней торговли Армении. То есть, почти три четверти внешнеторгового оборота Армении осуществлялось за пределами ЕАЭС.

По мнению политолога Ованнеса Игитяна, последние два с половиной года членства Армении в ЕАЭС показали, что Ереван должен приложить еще больше усилий в направлении диверсификации экономических отношений и системы безопасности.

«Армения вынужденно должна ослабить отношения с Россией, с ЕАЭС по двум причинам. Во-первых, сам EАЭC постепенно обесценивается, теряет свое содержание. Того экономического смысла, который пытались в него вложить сегодня нет. Во-вторых, и это самое важное, Россия постепенно становится государством-изгоем, и эти санкции становятся все более ощутимыми», – в беседе с Радио Азатутюн сказал Игитян.