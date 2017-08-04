Трамп обвинил Конгресс США в ухудшении отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что отношения Вашингтона с Россией «находятся на беспрецедентно низком и очень опасном уровне», обвинив Конгресс в создании этой ситуации. Трамп выступил с этим заявлением в «Твиттере» на следующий день после того, как он подписал закон о санкциях в отношении России, передает Голос Америки.

На прошлой неделе Конгресс подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о санкциях, практически не оставив Трампу иного выбора, кроме как подписать его, хотя президент давно выражал желание наладить отношения с Россией.

В среду он подписал законопроект, однако решительно раскритиковал его. По словам Трампа, закон, дающий Конгрессу право помешать ему смягчить санкции в отношении России, ущемляет право президента формировать внешнюю политику по собственному усмотрению.

«Наши отношения с Россией оказались на беспрецедентно низком и очень опасном уровне. Благодарите Конгресс – тех же людей, которые даже не могут решить вопрос со здравоохранением», – написал Трамп, имея в виду очередную неудачную попытку республиканцев провести через Сенат законопроект о здравоохранении.

«Наши отношения с Россией – на опасно низком уровне, – заявил Маккейн в «Твиттере». – Можете поблагодарить Путина за атаку на нашу демократию, за нападения на соседей и за угрозы в адрес наших союзников».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев написал в «Твиттере»: «Надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец».

«Администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон», – добавил Медведев.

Закон дает Конгрессу право в течение 30 дней заблокировать любую попытку президента смягчить санкции в отношении России, включая решение Обамы о закрытии двух российских дипломатических объектов на территории США, принятое в ответ на российское вмешательство в выборы. Москва на прошлой неделе приняла ответные меры, распорядившись сократить штат американского посольства и консульств на 755 человек.

Закон также предусматривает новые ограничения для американских компаний, сотрудничающих с российскими нефтяными и газовыми компаниями и кодифицирует санкции, введенные Обамой.

Тем временем председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер выразил свое удовлетворение, в целом, в связи со смягчением закона после того, как ЕС выразил свою обеспокоенность.

«Теперь Конгресс США обязался ввести санкции только после согласования с союзниками. И я верю, что мы все еще является союзниками США», – сказал Юнкер.

Трамп пренебрежительно отзывается о многочисленных расследованиях российского вмешательства и обвинениях в сговоре между его предвыборным штабом и Москвой, называя их «охотной на ведьм» и попыткой демократов оправдать поражение Хиллари Клинтон.

В других твитах в четверг Трамп отметил улучшение состояния американской экономики за время его президентства, и опроверг сообщение журнала Sports Illustrated о том, что он якобы назвал Белый дом «помойкой» в сравнении со своими гольф-курортами.

«Я обожаю Белый дом, это одно из самых красивых зданий, какие мне доводилось видеть», – написал он.

Что касается американской экономики, Трамп написал: «В бизнесе дела идут лучше, чем когда-либо, энтузиазм на рекордном уровне. На фондовой бирже рекордно высокие показатели. Такие вещи просто так не происходят!»

По словам президента, американской экономике идет на пользу его политика: «Я продолжаю избавляться от дорогостоящих и ненужных ограничений. Предстоит еще много работы, но эффект будет потрясающим! Бизнес и рынок труда будут расти».

Фото – ВВС