РБК: экс-канцлер Германии Герхард Шредер может быть выдвинут в совет директоров “Роснефти”

Deutsche Welle. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер может быть выдвинут в совет директоров “Роснефти”. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает российское агентство РБК со ссылкой на источник в российском правительстве, а также на знакомого главы “Роснефти” Игоря Сечина. По словам одного из собеседников агентства, Шрёдеру предложено стать независимым директором.

По данным РБК, совет директоров нефтегазовой компании, который сейчас состоит из девяти человек, планируется увеличить до 11. Его состав должны утвердить акционеры 29 сентября.

Социал-демократ Герхард Шрёдер с 1998 по 2005 год возглавлял “красно-зеленую” правительственную коалицию в Германии. После ухода в 2005 году – после досрочных выборов в бундестаг – с поста канцлера ФРГ Герхард Шрёдер возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода “Северный поток”.

Из канцлера в менеджеры

Тот факт, что вскоре после ухода с поста главы правительства Шрёдер перешел на работу в российский концерн, вызвало критику в его адрес и со стороны политиков, и со стороны СМИ, напомнивших, что Шрёдер, будучи еще канцлером, активно поддерживал идею строительства российского газопровода по дну Балтийского моря, а о президенте РФ Владимире Путине отзывался как о “демократе чистой воды”.

В 2016 году Шрёдер возглавил также компанию Nord Stream 2, занимающуюся строительством новых ниток этого газопровода.

По информации РБК, работа в совете директоров “Роснефти” предполагает высокое вознаграждение. По итогам 2016 года членам совета будет выплачено 2,27 миллиона долларов. Вознаграждение трех нынешних независимых директоров компании составит от 565 до 580 тысяч долларов.