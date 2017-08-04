Мусор как символ

Премьер-министр недавно несколько раз говорил о проблеме мусора, из-за чего удостоился саркастических комментариев, мол, стоило ли говорить о такой второстепенной проблеме. Но отношение к этой проблеме представляет собой, можно сказать, модель нашего общественного менталитета. «Живем в грязи, есть много чего разного, что можно выполнить тут же на месте, мы жалуемся по поводу денег, на то, на другое, но при этом ленимся нагнуться и убрать камень, о который постоянно спотыкаемся, и отбросить его в сторону», – сказал Карен Карапетян на встрече с представителями местных властей Тавуша.

Не делать то, в чем знаешь толк, и только сотрясать воздух недовольством – идет от «вывернутой» логики нашего общественного мышления. В соответствии с ней, задача номер один, это иметь хорошую систему (а этот вопрос, по мнению многих, можно решить, «откопав» неизвестно откуда «хорошего» президента, «хорошего» премьер-министра, «хороших» министров и депутатов), а вторая задача, это чтобы граждане в этой системе вели себя как граждане, а не люмпенизированная масса. Вторая проблема, в рамках распространенной в Армении логики, обусловлена первой.

Если несколько упростить, то схема выглядит следующим образом – дайте мне нормальную систему, и я буду вести себя прилично, не буду воровать, не буду убивать, не буду пачкать город и страну, не буду оправдывать всякие предосудительные поступки.

Данная логика, мне кажется, неправильна, и да будет позволено сказать, лишена диалектики. Потому что порядок создается поведением и оценками каждого из нас. Не выбрасываешь пустую бутылку на улице, а выброшенную поднимаешь, бросившего ее не оправдываешь «пороками режима» – и улица в конечном итоге становится чистой от мусора. Никого не оскорбляешь, а сами оскорбления, в чей бы адрес они ни были, удаляешь со своей страницы, на твоей странице находят место только корректные высказывания. Осуждаешь любое насилие и любые призывы к насилию, и по поводу любого преступления не говоришь: «Ну, довели же людей, они не видят иного выхода», – и уровень насилия снизится. Не брать взяток и не говорить: «Ну, теперь, что поделать, человек содержит семью», – и коррупция снизится.

«Мусоротворящие» системы существуют благодаря усилиям и поощрению со стороны большинства в обществе. «Чистые от мусора» системы создаются по воле большинства общества и через борьбу. Мирную борьбу, естественно. Потому что вооруженная борьба, по-моему, самая «мусоротворящая». Особенно, когда добивается успеха.