Полиция Армении обещает вознаграждение за информацию о местонахождении подозреваемого в убийстве 4 человек в селе Шамирам

Полиция Армении обещает крупное денежное вознаграждение за информацию о местонахождении Телмана Калашяна, который разыскивается по подозрению в убийстве нескольких человек в селе Шамирам марза Арагацотн Армении.

«Лица, которые могут предоставить достоверные сведения о местонахождении Телмана Калашяна или оказать реальное содействие в его поимке, в соответствии с законом РА „Об оперативно-розыскной деятельности” получат крупное денежное вознаграждение.

Полиция РА гарантирует конфиденциальность», – говорится в сообщении пресс-службы Полиции.

Напомним, пресс-служба СК Армении представил ранее новые подробности инцидента в селе Шамирам. Так, добыты фактические данные об имевшем место 1 августа 2017 года инциденте с четырьмя погибшими, установлена личность предполагаемого преступника: им оказался Телман Калашян (1967 года рождения). Согласно добытым следствием данным, Т. Калашян ворвался в ритуальный зал, озвучивая ругательства, а затем из имеющегося при нем оружия открыл стрельбу по находившимся в помещении людям, вследствие чего 4 человека погибли, еще 7 – получили телесные повреждения различной степени тяжести.