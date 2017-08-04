WSJ: спецпрокурор США по расследованию связей с Россией сформировал Большое жюри присяжных

Радио Свобода. Специальный прокурор Роберт Мюллер сформировал Большое жюри присяжных для продолжения расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает газета “Уолл Стрит Джорнэлл” со ссылкой на два источника.

Газета отмечает, что назначение большого жюри означает, что прокурор намерен выписывать повестки о явке в суд и вызывать свидетелей для дачи показаний. Это также означает, что расследование принимает серьезный и затяжной характер, пишет газета. Это не означает, что он предъявит обвинения лицам из окружения президента Дональда Трампа, отмечает телекомпания CNBC.

Специальный прокурор Роберт Мюллер выясняет, имел ли место в ходе прошлогодней предвыборной кампании сговор штаба Дональда Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции оппонента Трампа Хиллари Клинтон, и если да, то пыталась ли администрация Трампа скрыть следы такого сговора.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс выпустила заявление, в котором говорится, что аппарат президента Трампа ничего не знал о назначении Большого жюри. Она отметила, что Белый дом приветствует любое решение, которое может ускорить процесс расследования. Представитель Белого дома также отметила, что администрация Дональда Трампа полностью сотрудничает с расследованием.

Незадолго до публикации в газете “Уолл стрит джорнэлл” стало известно, что два члена сенатского юридического комитета представили законопроект, ограничивающий право президента США увольнять специального прокурора. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед пресс. Республиканец Том Тиллис и демократ Крис Кунс предложили дать специальному прокурору возможность в течение 14 дней обжаловать решение президента об увольнении в суде.

Телекомпания CNN сообщила, что Мюллер заинтересовался финансовыми отношениями команды Дональда Трампа и самого президента с Россией. Дональд Трамп заявил в интервью газете “Нью-Йорк Таймс”, что это будет “красной чертой” в расследовании Мюллера.