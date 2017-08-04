Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:47 | Август 4 2017
15:47 | Август 4 2017

Шокирующий случай из обычая гюмрийцев «не доносить»: видео

Шокирующий случай из обычая гюмрийцев «не доносить»: видео

Один из бывших начальников полиции Ширака Карен Бабакехян однажды в беседе с Aravot.am рассказал о гюмрийском феномене, заметив, что нигде в мире нет такого, чтобы с места преступления сбегали и преступники, и пострадавший, и свидетели.

Вчера Aravot.am во время беседы с прокурором Ширакского марза Кареном Габриеляном, напомнив слова бывшего начальника полиции, спросил, как им удается раскрывать преступления при условии, что гюмрийцы отказываются «доносить». Прокурор Ширака ответил следующее: «У нас действительно есть такая проблема на нашей территории. Наверное, это связано с менталитетом, или еще с какой-то проблемой. У нас даже был случай, когда пострадавший или брат пострадавшего, которые непосредственно участвовали в происшествии, отказывались от дачи показаний или же давали показания, но не достоверные».

И хотя прокурор не сообщил подробности случая, однако, по нашим сведениям, в последнее время правоохранителей марза удивили показания брата убитого владельца одного из магазинов: он пытался скрыть истину, представив правоохранителям придуманную историю о случившемся.

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Рубрики: Общество, Право, Регионы

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