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19:58 | Август 4 2017

Сенат США лишил президента Трампу возможности назначать новых чиновников во время каникул

Сенат США лишил президента Трампу возможности назначать новых чиновников во время каникул

Сенат США лишил президента Трампу возможности назначать новых чиновников, пока законодатели находятся на августовских каникулах, передает Голос Америки.

Политики договорились прибегнуть к процедурной уловке: во время каникул будут проводиться краткие формальные заседания, чтобы технически Сенат продолжал свою работу.

Сенаторы пошли на такой шаг после того, как недавние критические высказывания Трампа в адрес генпрокурора Джеффа Сешнса породили слухи, что во время каникул президент может отправить его в отставку и заменить кем-то другим.

Трамп был недоволен тем, что Сешнс отстранился от расследования Минюста по поводу российского вмешательства в президентские выборы.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в недавнем интервью NBC News сказал, что, если Трамп уволит Сешнса, начнется «сущий ад».

Помощники Сешнса сказали Белому дому, что генпрокурор не намерен оставлять свой пост, и пока Трамп его не уволил.

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Рубрики: Международные

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