Более трех тысяч женщин-езидок и детей пока еще находятся в плену ИГИЛ: видео, фоторяд

Три года назад, в 2014г, 3-го августа, были убиты 20 тысяч езидов, более трех тысяч езидских женщин и детей в данный момент находятся в плену.

Вчера группа представителей езидской общины организовали акцию протеста и церемонию зажжения свечей в память о погибших и находящихся в плену их соотечественников.

Как сообщил председатель Национального комитета езидов Хдр Аджоян, акции протеста проходят и в российских городах: «В 2014 году террористическая организация «Исламское государство» вторглась в езидский район Шангал на севере Ирака и устроила геноцид местных езидов».

По словам заместителя председателя Национального комитета езидов Сашика Султаняна, однозначно имел место геноцид: «Армению надо рассматривать исходя из двух аспектов: она член мирового сообщества, и та страна, где живут представители езидской общины. Армения одна из первых стран, которая отреагировала на геноцид езидов, президент Армении с трибуны ООН осудил геноцид езидов. В этом плане очень важны шаги, сделанные Арменией, с другой стороны, мы можем сделать большее».

Подробности – в видеоматериале: