Кубок Синкфилда в Сент-Луисе: Аронян уступил Каруане и сыграет с Карякиным

Во втором туре проходящего в Сент-Луисе Кубка Синкфилда армянский гроссмейстер Левон Аронян уступил Фабиано Каруане.

После двух туров Аронян делит 4-8 места с группой участников. В лидеры Кубка Синкфилда вышли чемпион мира Магнус Карлсен, Максим Вашье-Лаграв и Фабиано Каруана.

Традиционный Кубок Синкфилда, являющийся третьим этапом Grand Chess Tour, проходит с 31 июля по 12 августа в Сент-Луисе. 10 гроссмейстеров играют по круговой системе. Общий призовой фонд – 300 тысяч долларов, победитель получает 75 тысяч.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2822), Уэсли Со (США, 2810), Фабиано Каруана (США, 2807), Левон Аронян (Армения, 2799), Хикару Накамура (США, 2792), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2789), Виши Ананд (Индия, 2783), Сергей Карякин (Россия, 2773), Петр Свидлер (Россия, 2751), Ян Непомнящий (Россия, 2751).

Результаты 2 тура: Аронян – Каруана 0-1, Карлсен – Карякин 1-0, Непомнящий – Со 0-1, Накамура – Вашье-Лаграв, Свидлер – Ананд ничьи.

Положение после 2 туров: 1-3. Карлсен, Каруана, Вашье-Лаграв – по 1,5; 4-8. Карякин, Ананд, Аронян, Со, Накамура – по 1; 9. Свидлер – 0,5; 10. Непомнящий – 0.

Пары 3 тура: Ананд – Карлсен, Вашье-Лаграв – Свидлер, Каруана – Непомнящий, Карякин – Аронян, Со – Накамура.