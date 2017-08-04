В арцахском Тигранакерте продолжается очередной этап раскопок

В арцахском Тигранакерте 3-го июля стартовал очередной этап археологических раскопок. Aravot.am провел беседу с руководителем археологической экспедиции Гамлетом Петросяном.

«Уже ровно месяц, как мы начали работы этого года, а в целом мы продолжаем здесь раскопки уже тринадцатый год. Сейчас работы ведутся в северной огражденной части древнего поселения и на площадке раннего христианства. В северной огороженной части открываем ворота, открываем новую башню, на площадке раннего христианства мы обнаружили капитель раннего христианского периода», – уточняет Гамлет Петросян.

Руководитель экспедиции отмечает, что в течение месяца на укрепленном участке раскопаны кувшинные захоронения с очень интересным содержанием, и они датируются 2-3 вв. нашей эры: «Мы осуществили множество раскопок кувшинных захоронений, и я должен отметить, что в Арцахе они очень распространены. Просто в укрепленном районе или внутри построенной Тиграном крепости кувшинные захоронения обнаружены впервые. А в целом, до христианства это был самый распространенный вид захоронений на нашей территории, распространявшийся до реки Куры, и, фактически, показывающий границы армянской этнокультуры. И в этом плане исследование кувшинных захоронений очень интересно».

Гамлет Петросян подчеркивает, что каждый год в Тигранакерте обнаруживают от 1500 до 3000 покрытых глазурью черепков карасов, относящихся к средневековью: «Ни в одном средневековом древнем поселении нет такого богатого материала, как в Тигранакерте».

Отметим, что в прошлом году в Тигранакерте археологические раскопки проводились на четырех основных участках: в северной огороженной части укрепленного района, на возвышенном юго-восточном участке того же района, на площадке раннего христианства, и были проведены раскопки одной усыпальницы на восточном участке некрополя.

Давид АБАГЯН