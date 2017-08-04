Москва Москва «недостаточно прозрачна», готовясь к масшабным учениям в Беларуси: генерал Джон Хили

Соединенные Штаты пристально следят за подготовкой к российско-белорусским военным учениям “Запад-2017”, передает Радио Свобода.

Как заявил агентству Reuters 3 августа командующий американскими силами на учениях в Европе генерал Джон Хили, Москва “недостаточно прозрачна”, так как не пригласила западных наблюдателей, тогда как российские представители присутствовали на недавних маневрах США и НАТО в Черноморском регионе.

Генерал рассказал, что в ответ на возрастание угрозы агрессивных действий со стороны России – США в 2018 году планируют провести с союзниками по НАТО 11 крупных учений наземных сил, авиации и флота.

Ранее сообщалось, что в намеченных на 14–20 сентября учениях “Запад-2017” на территории России и Белоруссии примут участие до 13 тысяч военнослужащих и 680 единиц боевой техники.