Начальник отдела Баграташенской таможни обматерил гражданина и стал бить его кулаками

К нам обратился житель Ноемберяна Ваге Аветисян. Он рассказал, что 30 июля у него были гости из Грузии. Рано утром 31 июля он их проводил до Садахло, а по дороге, возвращаясь на своей машине марки «Опель», купил для семьи 10 арбузов. 31 июля, в 8 часов на таможенном пункте Баграташена ему сообщили, что арбузы необходимо растаможить. Ваге возмутился, что живущие на границе ноемберянцы должны платить растаможку за несколько арбузов.

Затем он поехал на своей машине к месту досмотра товаров, где две женщины ожидали, когда досмотрят их товар. Женщины сообщили Ваге, что досмотра проводит сотрудник таможенного пункта Артур. Увидев, что к ним никто не подходит для досмотра товаров, Ваге повел машину в сторону пропускного пункта таможни, где поместил арбузы в ящик из-под бананов, чтобы их не растаможивать, а оставить их и уехать.

В этот момент подошел сотрудник таможни Артур. Ваге рассказывает: «Вид у него был агрессивный, злой, он обругал меня матерными словами, толкнул рукой в грудь». Ваге словами ответил Артуру, после чего тот грубо выставил Ваге с территории таможни, чтобы «рассчитаться» с ним. Артур на своей личной машине выехал с территории таможни. У въезда на таможню крупный, физический сильный Артур наносит удар Ваге, после этого начинает избивать. Ваге рассказывает, что старался руками защитить голову, сопротивляться, насколько это возможно. Он свидетельствует: «Артур думал, что я житель Кохба. Сказал – приду и побью тебя прямо в Кохбе, прибью, и ругается. Я сказал ему – поехали в Ноемберян». Потом подошли сотрудники Баграташенской таможни и увели Артура на таможенный пункт.

Ваге уехал в Ноемберян, дома умылся, поменял одежду. Потом вернулся на таможню, где уточнил, что обругавший его человек является начальником отдела досмотра таможни Артур Гаспарян. Сотрудники таможни представили Ваге Артуру, сказав: «Зачем создаешь себе проблемы? Артур 7 лет работал в отделе по борьбе с контрабандой, он сын сестры Левика Мукомольного. Не связывайся».

Во время избиения Ваге Артуром у входа на таможню, сорвалась и потерялась дорогая золотая цепь, висевшая на шее Ваге. Узнав номер телефона Артура Гаспаряна, Ваге позвонил и сказал ему об этом. Потом цепь была найдена в машине Ваге, и он об этом сообщил по телефону Артуру. Во время этого телефонного звонка, аудиозапись которой имеется в телефоне В. Аветисяна, слышно, как Артур Гаспарян обращается к Ваге со словами «ара», оскорбляет его, обещает приехать в Ноемберян и разобраться с Ваге в «его же доме».

Второго августа Ваге Аветисян звонит на «горячую линию» КГД и сообщает о случившемся с ним. После этого Артур Гаспарян через многих людей, которые знакомы с Ваге, просит, чтобы те ходатайствовали перед Ваге, чтобы он не давал хода жалобе. Ваге Аветисян сообщил, что Артур Гаспарян и раньше на Баграташенской таможне оскорблял много людей, но всегда оставался безнаказанным.