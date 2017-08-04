Четверо арестованных по делу об убийстве Гранта Динка полицейских освобождены судом в Стамбуле

Стамбульский суд освободил четырех сотрудников военной полиции, арестованных по делу об убийстве турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка. Двое из них сфотографировались с непосредственным исполнителем убийства Огюном Самастом, держа в руках турецкий флаг, передает Радио Азатутюн.

Как сообщает Hurriyet Daily News, 3 августа решением суда по тяжким преступлениям Стамбулабыли освобождены капитан Мурад Баярк, сержанты Бирол Устаоглу и Юксел Аван, отставной подполковник Атила Гючлуоглу. В 2007 году, во время убийства Гранта Динка, все они находились на службе в провинции Самсун.

По делу об убийстве Гранта Динка проходят 85 подозреваемых, 25 из них находятся под арестом, 10 – в розыске. В последнее время власти Турции включили в число подозреваемых ряд сторонников проживающего в США религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, а также самого Гюлена.

Редактор стамбульской газеты «Акос» Грант Динк был убит в январе 2007 года перед зданием редакции газеты.