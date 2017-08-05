Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 10:15 | Август 5 2017
10:15 | Август 5 2017

Кремль обещает показать видео, как Путин «гонялся два часа» за щукой

Кремль обещает показать видео, как Путин «гонялся два часа» за щукой

Президент России Владимир Путин с 1 по 3 августа провел два дня в Туве, где рыбачил на горных озерах в тайге и занимался подводной охотой, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает агентство РБК.

«Президент гонялся там два часа за одной щукой, никак не мог ее подстрелить, но все же своего добился», — уточнил Песков.

Путин занимался подводной охотой с маской и трубкой в гидрокостюме и нырял с камерой Go Pro. «Эти кадры мы сделаем доступными для всех в понедельник», — сказал он. ​

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Рубрики: Международные

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