Кремль обещает показать видео, как Путин «гонялся два часа» за щукой

Президент России Владимир Путин с 1 по 3 августа провел два дня в Туве, где рыбачил на горных озерах в тайге и занимался подводной охотой, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает агентство РБК.

«Президент гонялся там два часа за одной щукой, никак не мог ее подстрелить, но все же своего добился», — уточнил Песков.

Путин занимался подводной охотой с маской и трубкой в гидрокостюме и нырял с камерой Go Pro. «Эти кадры мы сделаем доступными для всех в понедельник», — сказал он. ​