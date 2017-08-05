Только Армения на уровне президента из стран Южного Кавказа примет участие в церемонии инаугурации Хасана Роухани

Из стран Южного Кавказа на церемонии инаугурации Хасана Роухани на уровне президента примет участие только Армения, передает ParsToday-Armenian.

Отмечается, что в церемонии примет участие 92 иностранные делегации, в их числе – 8 президентов, 19 председателей парламентов, 11 глав МИД, 35 спецпосланников президентов.

Касательно нового правительства Ирана, отмечается, что на неофициальном уровне говорится о том, что администрацию президента возглавит нынешний министр связи и ИТ Махмуд Ваези, который в в начале 90-ых в качестве замглавы МИД участвовал в посреднической миссии Ирана в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта.