ЕС ужесточил санкции против РФ из-за поставок турбин Siemens в Крым

Deutsche Welle. Европейский Союз в пятницу, 4 августа, принял новые санкции в отношении России из-за поставки газовых турбин Siemens в Крым. В санкционный список добавлены три гражданина РФ и три компании, ответственные за перемещение оборудования немецкого производства на аннексированный полуостров.

В частности, в списке оказались замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак и гендиректор компании “Технопромэкспорт” Сергей Топор-Гилка. Ограничительные меры Евросоюза подразумевают временное блокирование их счетов в европейских банках и запрет на въезд в страны-члены ЕС. Под санкции также попали три компании: ОАО и ООО “Технопромэкспорт”, ЗАО “Интеравтоматика”. Теперь в списке в общей сложности 153 физических лица и 40 юридических лиц.

6 июля стало известно о поставке двух газотурбинных установок производства Siemens на аннексированный Россией полуостров. Немецкий концерн обвинил российских партнеров в несоблюдении условий договора, так как оборудование было предназначено для реализации проектов в Тамани, также был оговорен запрет на перемещение этих турбин на территорию Крыма. Согласно санкциям Европейского Союза, европейским компаниям запрещено поставлять в Крым энергетические технологии.

МИД России отреагировал на санкции ЕС

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва рассматривает расширение санкций Европейского Союза из-за скандала вокруг газотурбин Siemens как “недружественный и необоснованный” шаг. Россия возлагает ответственность за это решение на ЕС и правительство Германии и оставляет за собой право на ответные меры, говорится в комментарии, опубликованном 4 августа на сайте ведомства.