За последние два месяца в азербайджанской армии были изнасилованы минимум 8 солдат: Тофик Ибрагимов

Один из азербайджанских пользователей социальной сети Facebook Тофик Ибрагимов, который в последнее время публикует интересные материалы о царящих в азербайджанских вооруженных силах нравах и “ценностях”, сообщил сегодня о том, что только за последние два месяца в вооруженных силах Азербайджана было зафиксировано 8 случаев изнасилований военнослужащих.

В своем посте Тофик Ибрагимов жалуется на то, что, пытаясь скрыть от общественности проблемы армии, азербайджанские спецслужбы взломали и заблокировали его страницу в Фейсбуке. Однако, по словам Ибрагимова, он намерен и впредь бороться за “сильный Азербайджан”, так как не может “больше смотреть в глаза изнасилованным солдатам и их родственникам”.

Несмотря на некоторые антиармянские высказывания Ибрагимова, редакция Voskanapat.info решила представить вниманию читателей полный текст сообщения Т. Ибрагимова:

“Дорогие друзья, моя страница в Facebook вот уже несколько дней, как заблокирована. Причина ясна – наше “любимое” правительство делает все возможное, чтобы общество могло читать только новости официальной пропаганды. Это, как правило, новости о различных достижениях и успехах нашей страны. Из таких новостей каждый день мы слышим о прогрессе в нашей экономики, развитии политической системы, достижениях вооруженных силах и т.д. Это действительно так. Я также уверен, что сегодняшний Азербайджан, как никогда раньше, сильное и развитое государство, что не может не радовать каждого любящего свою страну гражданина.

Однако, чтобы построить более сильную, справедливую и крепкую страну, надо бороться против явлений, наносящих вред основам нашей государственности. Например, надо сделать все, чтобы существующие в армии отрицательные явления не вредили высокому боевому духу и боеготовности наших солдат.

Мои последние записи в Фейсбук преследовали именно эту цель. И мне очень жаль, что наши сограждане поняли меня неправильно.

Не исключаю, что одной из причин, по которой заблокировали мою страницу в Facebook, было то, что за моими статусами следили армяне. Я всегда считал, что проблемы, существующие внутри армии, касаются только нас. Поэтому я писал свои статусы исключительно на азербайджанском языке. Мне жаль, что армянам удалось перевести мои записи и распространить их в новостных сайтах. Характер нашего врага не изменился. Он остался тем же негодяем. И поэтому, как бы мне ни было неприятно видеть мое имя в их сайтах, все же я убежден, что не надо обращать внимания на армянский лай. Более того, нельзя из-за этого лая продолжать скрывать наши проблемы, которые действительно многочисленны и вредят нашей армии.

Представьте, что только в июне-июле в нашей армии было 8 случаев изнасилований солдат. И это только те случаи, о которых я знаю точно. Более чем уверен, что подобные случаи встречаются больше, просто, как правило, командование скрывает их. Я много писал об этом, назвал конкретные имена, но никто не обратил на это внимания.

Шум поднялся лишь после того, как я сообщил о произошедшем в воинской части Физули инциденте, когда был изнасилован родственник главного редактора haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева, солдат Закир Фатуллаев.. Знаете, к чему привела эта моя публикация? Говорят, что солдата демобилизовали из-за психологических проблем. Говорят даже, что он пытался покончить с собой в следственном комитете. К счастью, ему не дали покончить с собой. А тех солдат, кого заподозрили в сливании информации, так сильно избили, что неизвестно, смогут ли они продолжить службу или же как инвалиды будут демобилизованы.

Если у вас есть знакомые солдаты в Физули, можете поинтересоваться и сами узнать, что все так и есть. Поинтересуйтесь и сами убедитесь, что творится в этой части. Поинтересуйтесь и увидете, что влияние Эйнуллы Фатуллаева больше, чем у некоторых сидящих в штабе генералов. Мне очень жаль, что в нашей армии предпочитают не бороться с проблемами, а тщательно скрывать их, расправляясь со слабыми и не имеющими крепкой опоры солдатами.

И они поступают так не только в армии. Лишь тот факт, что моя страница в Facebook заблокирована, уже о многом говорит. Моих 2-3 статусов было достаточно, чтобы мой голос заглушили. Но им этого не добиться. Я все это делаю из огромной любви к родине. Я служу Азербайджану. Я горжусь нашей армией и люблю ее. Но я не могу больше смотреть в глаза изнасилованным солдатам и их родственникам”.