«Грин карта» – без «азартных игр»

Инициатива президента Дональда Трампа по ужесточению требований «Грин карты», ​​то есть предоставления права на проживание в его стране на законных основаниях, мне кажется логичной, и я надеюсь, она будет одобрена Конгрессом. В этом вопросе Трамп прав, «Грин карта» не может предоставляться случайно, по лотерее, и хорошо, что от искушения сыграть в «азартную игру» подобного типа будут избавлены, в частности, наши сограждане.

Я знаю, что в Силиконовой долине живут и работают несколько десятков наших граждан. Они молоды, образованы, естественно, свободно владеют английским языком, к тому же не отказываются от нашего гражданства, поддерживают связь со своей родиной, готовы помочь Армении, и помогают ей (не деньгами, а своими знаниями, интеллектом, что значительно дороже), обеспокоены нашим положением, но свою озабоченность проявляют сдержанно и корректно. Эти люди, а также тысячи армян такого типа, проживающих в США, никогда не будут озабочены проблемой «Грин карты».

Теперь представьте себе другого здешнего армянина, примерно моего возраста, который выиграл «Грин карту», или сумел обмануть американские иммиграционные власти, убедив их в том, что он, к примеру, гомосексуалист и подвергается преследованиям в Армении. Он живет на предоставляемое правительством США, то есть, на деньги налогоплательщиков, пособие по безработице, не говорит по-английски, и это ему и не нужно. Он весь день просиживает в майке во дворике своего сколоченного из фанеры домика в Лосе, играя в нарды под включенную на полную громкость музыку «рабис». После двух или трех стаканов водки или виски, он начинает чувствовать себя «национальным деятелем» и принимается всячески материть свою бывшую родину, в конце добавив, что «если эта страна выправится, он вернется». Какой же он тогда «национальный деятель», если не прозвучит такое пустое обещание?

Имеет ли право правительство Соединенных Штатов не впускать людей подобного типа в свою страну? Мне кажется, имеет полное право. Конечно, тот, кто одержим идеей покинуть Армению, все равно уедет. Но в России, к примеру, гораздо менее вероятно, что персонажу подобного типа предоставят какое-нибудь пособие или примут его как «преследуемого». Он должен будет найти какую-то работу. Кроме того, в России он не сможет прикидываться «национальным деятелем» и с «высот» цивилизованной страны поучать нас уму-разуму.

Словом, на этот раз решение Трампа, я думаю, вполне справедливо.

Фото – forbes.com