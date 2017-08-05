Кубок Синкфилда в Сент-Луисе: Аронян сыграл вничью с Карякиным, следующий тур – встреча с Анандом

Все пять партий 3-го тура Кубка Синкфилда закончились вничью.

«У Вашье-Лаграва, Со и Карлсена было по лишней пешке, а у Каруаны лишнее качество, но говорить об упущенной победе наверно, можно, только в случае Максима. Серьезные шансы имел и Со, но Накамура хорошо защищался.

Карякин против Ароняна в итальянской джокко пианиссимо получил чуть поприятнее, но был настроен миролюбиво и быстро согласился на повторение ходов. Оба соперника получили передышку после вчерашних поражений», – пишет chesspro.ru.

Традиционный Кубок Синкфилда, являющийся третьим этапом Grand Chess Tour, проходит с 31 июля по 12 августа в Сент-Луисе. 10 гроссмейстеров играют по круговой системе. Общий призовой фонд – 300 тысяч долларов, победитель получает 75 тысяч.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2822), Уэсли Со (США, 2810), Фабиано Каруана (США, 2807), Левон Аронян (Армения, 2799), Хикару Накамура (США, 2792), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2789), Виши Ананд (Индия, 2783), Сергей Карякин (Россия, 2773), Петр Свидлер (Россия, 2751), Ян Непомнящий (Россия, 2751).

Результаты 3 тура. Ананд – Карлсен, Вашье-Лаграв – Свидлер, Каруана – Непомнящий, Карякин – Аронян, Со – Накамура ничьи.

Положение после 3 туров. 1-3. Карлсен, Каруана, Вашье-Лаграв – по 2; 4-8. Карякин, Ананд, Аронян, Со, Накамура – по 1,5; 9. Свидлер – 1; 10. Непомнящий – 0,5.

Пары 4 тура. Карлсен – Вашье-Лаграв, Каруана – Карякин, Аронян – Ананд, Свидлер – Со, Непомнящий – Накамура.