Аветик Ишханян: «И сегодня верят точно так же в сфабрикованные дела, как и в 37-м году»

На открытии экспозиции под открытым небом у входа в музей Ованнеса Туманяна под названием «Затмение», посвященной жертвам советской диктатуры, вчера присутствовал и правозащитник Аветик Ишханян.

В беседе с Aravot.am господин Ишханян с болью констатировал, что после провозглашения независимости наше общество и власти не дали оценку репрессиям советских лет. «Это очень важная задача, по крайней мере, должна быть дана политическая оценка, потому что если ты не извлекаешь уроки и не закрываешь эту страницу, история имеет свойство повторяться. С этой точки зрения эта выставка важна, чтобы еще раз напомнить об этих годах. Для меня больно, что будучи довольно подробно осведомлен об этих репрессиях, бывая в разных городах и марзах Армении, прогуливаясь по Еревану, я вижу улицы с именами авторов всех этих репрессий, школы – Фрунзе, Касьян… школа и улица им. Наири Заряна, и это в том случае, когда прочитав написанное Заряном о Чаренце и Бакунце в 37-м году, вы ужаснетесь…

Сфабрикованные дела были в 37-ом году, и многие тогда верили в них, кивая головой, что, наверное, что-то действительно сделали. К сожалению, и сейчас есть политические преследования, и люди так же верят, как верили и в 37-м», – сказал правозащитник.

На наше замечание, что в Армении вроде не извлекают уроков из всего этого, и Армения продолжает оставаться стратегическим партнером России, страны, где допускают возрождение сталинизма, открывают центр с его именем, бюстом, посещают его могилу, господин Ишханян ответил: «На этот вопрос можно ответить философски – если бы мы в течение этих 25 лет укрепили наше государство, на все это можно было бы дать отрицательный ответ, а мой философский ответ – улыбка.

В России пока не освободились от гегемонистских и имперских амбиций, потому что Сталин для них был одним из символов имперского мышления. Но это Россия. А как объяснить, что у нас несколько лет назад, когда в России еще не было этого ажиотажа, мэрия Еревана хотела установить памятник Микояну. Было ли это российским влиянием? Конечно, нет. Причем, у нас пока что имеются памятники Микояну. Есть в Ехегнадзоре, если не ошибаюсь, в Эчмиадзине, в его родном селе Санаин… Можно постоянно думать, мол, посмотрите, что происходит в России. Но давайте оставим это политологам и сначала оглянемся на нашу внутреннюю жизнь».