Вардан Арутюнян: «Пока у нас есть улицы и памятники Амиряну, Микояну, Гукасяну, мы не будем жить хорошо»

На открытии экспозиции под открытым небом у входа в музей Ованнеса Туманяна под названием «Затмение», посвященной жертвам советской диктатуры, вчера присутствовал и правозащитник, бывший советский политзаключенный Вардан Арутюнян.

В беседе с Aravot.am Вардан Арутюнян отметил важность открытия подобной экспозиции: «Таких выставок должно быть много, как и наш народ, особенно наша молодежь, не знает историю советского периода, совершенно не в курсе. Причем, историю советского периода до 60-х годов не знает никто. Следует освещать, писать об этом, причем, вставка должна быть не только в музее Туманяна, а повсюду, чтобы люди понимали, какой период мы пережили. Для сравнения мы можем сказать, что наши молодые люди знают средневековую историю гораздо лучше, чем советский период. Им очень трудно объяснить им, что такое Советский союз. Например, недавно у меня был очень интересный разговор с одной молодой девушкой. С человеком, который с рождения, как только открыл глаза, видел дома компьютер, принтер, и никак не мог понять, что в те времена приобретение незаконными путями пишущей машинки, печатание на пишущей машинке непроверенного властями текста, его хранение, размножение и распространение являлось уголовно наказуемым и предусматривало огромное наказание».

Мы попросили Вардана Арутюняна прокомментировать, как он относится к тому факту, что с одной стороны в музее Туманяна открывается подобная выставка, которая проливает свет на ужасные события советского периода, а с другой стороны Армении до сих пор имеются улицы и проспекты имени Касьяна, Фрунзе, Микояна, памятники и прочее. «Это наш позор, что у нас есть улицы Микояна, бюсты, до сих пор у нас в Ереване на стенах зданий повсюду сохраняются надписи, что здесь жил такой-то государственный, партийный деятель, коммунист такой-то. Это означает, что мы до сих пор не оторвались полностью от нашего советского прошлого, и все еще несем это бремя на наших плечах. В этом также причина того, почему мы так сейчас живем. Пока у нас есть улицы и памятники и даже села имени Амиряна, Микояна, Гукасяна, мы не будем жить хорошо, мы будет вынужденно так жить, потому что мы не рвем с советским менталитетом, потому что этим менталитетом наделены наши власти, люди, живущие среди нас, наши соседи…», – ответил наш собеседник.

Что касается возрождения сталинского мышления у стратегического союзника Армении – России, Вардан Арутюнян по этому поводу сказал: «Мы не далеко ушли от них, в России, конечно, сталинизм переживает взлет, но это касается также и нас. Всего два года назад в Ереване возникла большая проблема, когда наши власти захотели установить памятник Микояну. Сейчас если вы посмотрите на наши памятники, все станет ясно. Например, хотя бы тот памятник Спандаряну, установленный на площади Нжде, хорошо еще, что этот человек не успел при жизни совершить много чего плохого, хотя и был коммунистом. У нас все еще существует этот атавизм в огромном запасе, потому мы и такие».