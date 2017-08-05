Карен Карапетян провел совещание в марзе Армавир Армении

На состоявшемся 4 августа в марзе Армавир Армении под председательством премьер-министра Карена Карапетяна совещании были обсуждены ход осуществления программ развития области и общин, выполненные и предстоящие работы. Подобности передает пресс-служба армянского правительства.

Представляя социально-экономическую ситуацию и основные показатели марза Армавир, губернатор Ашот Каграманян отметил, что в показателе ВВП республики доля области в 2015-2016 гг составила 5-6%.

В сфере сельского хозяйства производится валовая продукция на 167 млрд драмов. Сельским хозяйством занимаются 48002 сельских и фермерских хозяйств, переработкой и производством сельхозпродукции – 34 организации.

На основании поручения премьер-министра из области представлены инвестиционные программы, 11 из них касаются сферы сельского хозяйства.

При поддержке премьера в общине Лернамердз устанавливаются солнечные станции, проводится работа в направлении поиска доноров для размещения солнечных сьтанций еще в 9 общинах, которые не газифицированы.

Собственные доходы общин области по состоянию на 1 августа 2017 года составляют 1,1 млрд драмов.

Было доложено, что в рамках программы «Чистая Армения» 27 мая и 29 июля область приняла участие в общегосударственных субботниках, 125 свалок закрылись.

Было также отмечено: уже 7 лет Армавирский марз Армении – единственный в республике, где ежегодно число первоклассников увеличивается на 150-225 учеников – по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Карен Карапетян отметил, что у Армавирского марза Армении лучшие показатели в республике в плане валовой продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения.

В ответ на вопрос премьера было отмечено, что преимуществами области являются развитое сельское хозяйство и близкое расстояние от столицы Еревана.

Отметив, что стоит задача по повышению эффективности системы противоградовой защиты, Карен Карапетян сообщил, что уже в сентябре в Армавирском и Арагацотнском марзах стартует пилотная программа по внедрению новой– ракетной противоградовой защиты.