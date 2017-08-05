Отличное сотрудничество Армения-НАТО: когда состоится визит генсека НАТО в Ереван?

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В условиях обострившихся отношений между Россией и Соединенными Штатами, и сложившейся ситуации по всему миру, а также на Южном Кавказе, Армении крайне необходимо проявлять определенную гибкость в плане участия в региональных процессах. Власти, вероятно, осознают жизненно важное значение развития по возможности отношений с Западом, хотя часто бывают вынуждены говорить о «хороших возможностях» Евразийского экономического союза.

Участие Армении впервые в военных учениях НАТО «Noble Partner-2017» в Грузии стало шагом не только к некоторому углублению оборонной политики с НАТО, но и по созданию баланса с точки зрения политики и безопасности. Власти даже присоединившейся к Евразийскому экономическому союзу Армении, вероятно, понимают, что увеличение российского влияния до такой степени невыгодно Армении.

Что касается конкретно развития отношений с НАТО, следует отметить, что нынешний год был богат такими примечательными событиями. Прежде всего, напомним, что в этом году исполняется 25 лет сотрудничества Армении с НАТО. В 1992 годе обретшая независимость Армения присоединилась к Совету Североатлантического сотрудничества, заложив основы для формирования партнерских отношений с НАТО.

В июне спецпредставитель Генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил в Ереване, что отношения Армения-НАТО зафиксировали значительный прогресс: «Говоря об отношениях Армении и НАТО, я хочу процитировать отрывок из состоявшейся у меня недавно беседы с главой Минобороны – у нас отличное деловое сотрудничество по многочисленным направлениям, не нуждающееся в дополнительном освещения. Прогресс значителен». 13 июня во время встречи с президентом Сержем Саргсяном Джеймс Аппатурай от имени Альянса выразил Армении признательность за участие в операциях по поддержанию мира в Афганистане и Косово и вклад в международные миротворческие миссии, подчеркнув, что за эти годы в отношениях Армении и НАТО возросла атмосфера доверия и взаимопонимания. Затем отметил, что покидает Ереван с уверенностью в продолжении этого плодотворного сотрудничества.

29 июня делегация Армении во главе с министром обороны Вигеном Саргсяном приняла участие в Брюссельском заседании министров обороны стран НАТО, участвовавших в миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка», итоги которой в прессе представил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. После завершения заседания состоялась двусторонняя встреча с заместителем генсека НАТО Роузом Геттемюллером, во время которой были обсуждены ход сотрудничества Армении с НАТО, прогресс и будущие планы, представлены рамки текущих оборонных реформ в Армении, проведен обмен мнениями о возможностях и формате помощи НАТО в их осуществлении.

О впечатляющем уровне в отношениях Армении и НАТО свидетельствовал рабочий визит Сержа Саргсяна 26-28 февраля в Брюссель, в ходе которого у него состоялись встречи на высоком уровне с председателем Европейского Совета Дональдом Тукском, председателем Европейской комиссии Жан-Клод Юнкером, высоким представителем по вопросам внешней политики и безопасности Европейского Союза, заместителем председателя Европейской комиссии Федерикой Могерини, председателем Европейского парламента Антонио Таяни, а также председателем Европейской народной партии Жозефом Долом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

27 февраля Серж Саргсян посетил штаб-квартиру НАТО, где состоялась его встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Результаты переговоров Саргсян-Столтенберг были подытожены на совместной пресс-конференции. Серж Саргсян, в частности, отметил, что отношения Армения-НАТО, которые опираются на четко осознанные общие интересы и потребности, имеют довольно богатую повестку, которая включает и политический диалог на самом высоком уровне, и многочисленные примеры практического сотрудничества.

«Мы с Генеральным секретарем обоюдно подчеркнули важность сохранения нынешнего уровня политического диалога и продолжения регулярных контактов, а также обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития и расширения наших партнерских отношений с НАТО», – отметил Серж Саргсян, сообщив, что пригласил в Армению Генерального секретаря НАТО. «Армения продолжает вносить свой важный вклад в коллективные усилия по установлению международного мира и стабильности, превращаясь из потребителя безопасности в поставщика безопасности. Армения сама, имея серьезные вызовы безопасности, вносит свой вклад в дело безопасности и стабильности в других точках мира, хорошо осознавая, насколько мир сегодня взаимосвязан, и что больше нет вызовов безопасности отдельных государств. Они принадлежат отдельным странам и всем».

Подытожив сказанное, Серж Саргсян подтвердил готовность Армении продолжить формирование активной позитивной повестки с организацией Северо-Атлантического блока и странами-членами этой организации с целью дальнейшего укрепления международного мира и безопасности, и выразил надежду, что его следующая встреча с руководством НАТО состоится в Ереване.

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь приветствовал партнерство, которое на протяжении лет развивали НАТО и Армения. «Это хорошо и для Армении, и для НАТО. Я приветствую то, что мы во время нашей встречи обсудили, как мы можем продвигать вперед наше партнерство и продолжать укреплять сотрудничество между Арменией и НАТО».

Господин Столтенберг отметил, что НАТО настроено работать как с Арменией, так и другими партнерами, так как сотрудничество между НАТО и Арменией исходит из интересов обеих сторон: «Сейчас мы разрабатываем новый План действий индивидуального партнерства, который приведен в соответствие с Вашими нуждами и требованиями. Я вижу потенциал для наиболее тесного сотрудничества в сферах взаимодействия, оборонных реформ и образования в этой области. НАТО и наши союзники имеют значительный опыт для реформ в сфере обороны и безопасности. Армения может рассчитывать на эти ресурсы».

Таким образом, следует констатировать, что взаимодействие Армения-НАТО за эти годы расширилось и постоянно пополнялось новым содержанием, становясь одной из составляющих многослойной безопасности Армении, и тот уровень, который сегодня имеется в этих отношениях, не только надо сохранять, но и по мере возможностей углублять.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

03.08.2017г