КНДР разрабатывает мощную водородную бомбу: FoxNews

Северная Корея может в ближайшие месяцы разработать водородную бомбу, более мощную, чем атомные бомбы, сброшенные на Японию во времена Второй мировой войны.

Об этом сообщает FoxNews со ссылкой на источник в Министерстве обороны США, передает Европейская правда.

По данным источника, стало известно, что КНДР работает над тем, чтобы завершить разработку водородной бомбы, и они смогут добиться успеха за срок от шести до восемнадцати месяцев.

“Такая бомба была бы во много раз сильнее, чем атомные бомбы, которые Соединенные Штаты сбрасывали на Хиросиму и Нагасаки в Японии, что привело к окончанию Второй мировой войны”, – отмечает Fox news со ссылкой на источник.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что в начале прошлого года он испытал водородную бомбу, однако большинство экспертов развенчали его заявления.