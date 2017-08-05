Полицейский попытался сбыть в Армавире поддельные банкноты номиналом 5000 российских рублей

В Специальной следственной службе Армении на основе материалов, полученных управлением внутренней безопасности полиции, возбуждено уголовное дело по факту изготовления фальшивых денег с целью их сбыта, а также попытки продажи фальшивых денег должностным лицом. Согласно материалам дела, сотрудник Главного управления полиции по госохране города Армавира 24.12.2016 пытался сбыть в одном из обменных пунктов города фальшивую купюру достоинством 5 тысяч российских рублей, однако это ему не удалось, так как работник обменного пункта заметил фальшивку. Была назначена экспертиза, по заключению которой вышеупомянутые фальшивые банкноты были изготовлены с помощью струйного цветного принтера.

На основании подготовленных материалов дела по фактам, включающих явные признаки преступления по изготовлению фальшивых денег неизвестным лицом и попытку реализации их должностным лицом особой государственной службы, Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по части 1-й статьи 202-й и части 1-й статьи 34-202 Уголовного кодекса Армении. Проводятся следственные мероприятия. Примечание: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом, по вступившему в законную силу решению суда.

Специальная следственная служба РА