Серж Саргсян прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации президента Хасана Роухани

Более 50 иностранных дипломатических делегаций прибыли в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации переизбранного президента Ирана Хасана Роухани, передает «ИРНА».

Согласно информации, в Тегеран в частности прибыли президент Армении Серж Саргсян и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Прибыли также вице-премьер России Дмитрий Рогозин, председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС – парламент) КНДР Ким Ён Нам, представители из таких стран, как Палестина, Южная Корея, Молдова и Ливан.

Церемония инаугурации состоится 5 августа в Меджлисе (парламенте Ирана) с участием гражданских и военных чиновников из разных стран, в том числе 8 президентов, 19 парламентариев и 92 высокопоставленных международных делегаций.

Суббота, 5 августа, объявлена в Тегеране выходным днем.

Роухани был впервые избран президентом Ирана в 2013 году. В 2017 году он вновь баллотировался на эту должность и выиграл президентские выборы, набрав 57% голосов при явке в 73%.