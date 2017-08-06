«Армения и Иран не имеют никаких проблем в политических отношениях»: эксперт – о визите Сержа Саргсяна в Иран

«Президент Армении Серж Саргсян присутствует на церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани. Это означает, что Армения и Иран в политических отношениях не имеют никаких проблем. Почтить своим присутствием церемонию присяги означает, что двухсторонние армяно-иранские отношения находятся на высоком уровне», – вчера такое мнение в Пресс-клубе «Блиц-инфо» высказал иранист Карен Мкртчян. Он подчеркнул, что в состав армянской делегации вошел также министр энергетики и природных ресурсов: «Для того чтобы добиться прогресса в экономических связях, важны визиты министров экономического блока», – отметил он.

Коснувшись интервью президента Армении иранским средствам информации, эксперт заметил: «Во внешней политике Армении и Ирана, как отметил президент, есть важные общности. По моему мнению, главная из них – иранская ядерная программа, которую иранская сторона смогла решить дипломатическим путем. Точно так же Армения выступает за дипломатическое, мирное решение Арцахского вопроса. В этом плане внешние политики Ирана и Армении совпадают, так как Армения и Иран намерены руководствоваться переговорами. Этот стрелки направлены и в сторону Турции, которая является угрозой безопасности. Президент подчеркнул, что Иран и Армения созидатели безопасности в регионе, чего не скажешь о Турции и Азербайджане».

По словам Карена Мкртчяна, у Армении должны быть ожидания от иранской поездки президента, так как скоро будет задействована свободная экономическая зона Мегри: «Это станет той специальной программой, по которой будет развиваться иранский и армянский бизнес, и распространится в экономической зоне ЕАЭС».